الامارات | " الصحة " تسجل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة " تسجل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراء 211,462 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,766 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 532,710 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,607 حالات.

‌‎و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1,728 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 513,068 حالة.

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