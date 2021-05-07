سلطان بن خليفة: توحيد القوات المسلحة نقطة انطلاق نحو المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أن توحيد القوات المسلحة كان نقطة الانطلاق بالمسيرة الاتحادية نحو المستقبل والازدهار والأمن والاستقرار. وقال سموه في كلمة وجهها بمناسبة الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة: إن قرار توحيد القوات المسلحة يجسد بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ورسخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام. وأوضح أن هذا القرار لا يرمز فقط إلى وحدة القوات المسلحة، وإنما يعبر أيضاً عن تجذر قيم الولاء والانتماء والوطنية التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعاً، والتي تجعلهم يتنافسون فيما بينهم من أجل الالتحاق بصفوف القوات المسلحة والخدمة فيها، لأنهم ينظرون إليها باعتبارها مصنع الرجال، بما تمتلكه من مؤسسات وخطط تدريبية وعلمية وأكاديميات متطورة تسهم في بناء الكوادر المواطنة وتأهيلها كي تكون قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف سموه أن يوم السادس من مايو عام 1976 عزز هذه المسيرة التي وضع لبناتها رجال عظماء مخلصون نظروا للمستقبل بإرادة صادقة وإيمان وعزيمة صلبة.. ويرعاها الآن قادة مخلصون عازمون على مزيد من الرفعة والسعادة للوطن والمواطن. وأشار إلى أن ما تحقق ويتحقق الآن ما كان لولا وجود قيادة حكيمة تدرك أهمية القوات المسلحة ودورها في حماية الوطن ومكتسباته وتحصينها، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه: «إننا إذ نحتفل بذكرى توحيد قواتنا المسلحة ونفخر ونعتز بالمستوى والتطور الكبير الذي وصلت إليه.. نتذكر بكل تقدير وإجلال شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن، فاستحقوا أن تكتب أسماؤهم بمداد من ذهب في سجل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المشرف».. لافتاً إلى أن هؤلاء الشهداء أعطوا دروساً وعبراً مهمة لكل مواطن ومقيم وللأجيال المقبلة، مفادها أن الوطن «دولة الإمارات العربية المتحدة» غال ويستحق التضحية والفداء والمزيد من العمل من أجل رفعته وتقدمه وحفظ مكتسباته. وجدد سموه العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وللوطن الغالي، وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والقوات المسلحة قيادة وجنوداً وأفراداً، سائلاً الله عز وجل أن يعيد على الجميع هذه المناسبة العزيزة الخالدة بالخير والبركة والسعادة والرخاء، وأن يحفظ دولتنا الغالية وأمنها واستقرارها لتستمر في نشر قيم الإخاء الإنساني والتسامح في ربوع العالم.