إجازة العيد من 29 رمضان في دوائر دبي ورأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ورأس الخيمة (الاتحاد ووام)

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في دوائر حكومة دبي لعام 1442 هجري، اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة تقدم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بوافر الصحة والعافية. وأعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية بالإمارة تبدأ اعتباراً من 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442، على أن يستأنف الدوام الرسمي في 4 شوال 1442 هـ مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة. ورفعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.