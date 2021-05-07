الامارات | موظفو «أﭬايا العالمية» يتبرّعون بـ «100 ألف درهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «أﭬايا العالمية» يتبرّعون بـ «100 ألف درهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادر موظفو شركة «أﭬايا العالمية» في الشرق الأوسط وإفريقيا، المتخصصة في تبسيط حلول الاتصال والتعاون بين فرق العمل في قطاعات الأعمال، إلى التبرّع بأكثر من 100 ألف وجبة، دعماً لحملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتقديم الدعم الغذائي من دولة الإمارات إلى 30 دولة في أربع قارات.

ونظّم مقر «أﭬايا العالمية» بدبي الفعالية الخيرية، عبر منصّة «أﭬايا سبايسز» للاتصال عبر الفيديو، المخصّصة لتعاون فرق العمل، حيث شارك 100 من موظفي الشركة الموجودين في دولة الإمارات شخصياً، إضافة إلى 100 موظف ممن شاركوا افتراضياً من فروع الشركة في بلدان عربية وإفريقية، وعبّر الجميع عن التزامهم بالتبرّع للحملة، ليصل إجمالي تبرّعاتهم إلى ما يعادل 100 ألف وجبة.

وقال رئيس «أﭬايا العالمية»، نضال أبولطيف: «فخور للغاية بفريق (أﭬايا) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم، قد تقدموا شخصياً للإسهام في المبادرة. وهذا يدل على الروح العالمية للحملة، ويظهر مرة أخرى أن قيادة هذا البلد تضع الإنسانية في صميم رؤيتها».

وأضاف: «تقوم القيادة الإماراتية ببذل جهود فريدة من نوعها، لم يقم أحد غيرها بمثلها لتعزيز الازدهار. وأنا أتحدث بالنيابة عن فريقي عندما أقول إننا فخورون جداً، ونشعر بأننا محظوظون كوننا موجودين في هذا البلد الكريم. كما أشعر بالفخر لأن فريق العمل يُظهر تقديره لما تقوم به الإمارات وقيادتها، من خلال تقديم الدعم الرائع لهذه القضية».

4 قنوات للتبرّع

واصلت حملة «100 مليون وجبة» تلقي إسهامات الجميع من داخل دولة الإمارات وخارجها، من خلال التبرّع المباشر عبر أربع قنوات هي: الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب «حملة 100 مليون وجبة» في بنك دبي الإسلامي، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني، وذلك لمستخدمي شبكتَي «دو» و«اتصالات» داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرّع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: [email protected]

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