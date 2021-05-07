الامارات | نبضات.. نصيحة

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. نصيحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى الإمارات التخصصي بدبي، الدكتور محمد حسام عميور، نصائح عدة يجب على مرضى القلب الالتزام بها، وهي: ضرورة المحافظة على عدد ثابت وكافٍ من ساعات النوم خلال شهر رمضان، والحرص على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية الكافية المتناسبة مع الجهد اليومي، وأن تكون مصادر صحية، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام على وجبة الغداء، وفي ما يتعلق بالمدخنين، لابد أن يحاولوا الاستفادة من تقليل مستوى التدخين خلال شهر رمضان، والحفاظ على الجرعة نفسها أو تقليلها بعد رمضان.

وشدد على ضرورة قياس مرضى القلب بعد شهر رمضان مستوى الكوليسترول في الدم والسكر التراكمي، بسبب تزايد الأكل الدهني والمقليات خلال شهر الصيام، والعمل على إنقاص نسبة الأملاح في الجسم لأقل من 1500 ملليغرام يومياً، ومراقبة مستوى الضغط والكتلة العضلية.

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