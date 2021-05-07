الامارات | «صحة دبي» تنشر الوعي بإجراءات السلامة في مكان العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تنشر الوعي بإجراءات السلامة في مكان العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ومعهد المعايير البريطانية (BSI)، ورشة توعية افتراضية بعنوان: «الصحة والسلامة في مكان العمل في ظل جائحة (كوفيد-19)، بمشاركة أكثر من 300 شخص من داخل الدولة وخارجها، وتهدف الورشة لنشر الوعي الصحي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل.

وناقشت الورشة التي أدارتها رئيس قسم نظم إدارة الجودة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي في الهيئة، علياء عبيد الطاير المري، أهمية المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء بالإضافة إلى إبراز المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية في ظل جائحة «كوفيد-19».

وتناولت الورشة التي شارك فيها كل من بلدية دبي ومعهد المعايير البريطانية عدداً من المحاور المتعلقة بدور القيادة في التأثير على صحة ورفاهية الموظفين خلال الجائحة، ونهج المرونة الذي تبنته بلدية دبي في العمل مع الموظفين في ظل الجائحة، وكيف أسهمت هذه الطرق في نجاح سير العمل دون وجود أي عوائق، بالإضافة الى طرق الوقاية التي تبنتها هيئة الصحة في دبي لحماية موظفيها من الإصابة بعدوى «كوفيد-19».

الجدير بالذكر أن هيئة الصحة بدبي تُعد أول مؤسسة صحية على مستوى الإمارة تحصل على الاعتماد الدولي ISO/‏‏‏PAS 45005:2020 إرشادات عامة للعمل الآمن أثناء جائحة «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news