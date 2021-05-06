اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تعرف على طقس الإمارات غداً الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.
تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.
في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:25 والمد الثاني عند الساعة 08:05 والجزر الأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا