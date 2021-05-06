«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تناقش قيم الأخوة الإنسانية في القرآن

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة حول «قيم الأخوة الإنسانية في القرآن الكريم» قدمها سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات الفكرية والفلسفية والدينية الخاصة بالجامعة خلال شهر رمضان المبارك.

واستهل الدكتور عمر حبتور الدرعي محاضرته بتعريف الأخوة الإنسانية على أنها رابطة فطرية تقوم على أخوة المودة والنسب والدين والوطن، وهي رباط وميثاق بين البشرية جمعاء، وأنه لا يوجد فرق بين إنسان وآخر إلا بالعمل الصالح.

وأشار إلى تعدد أصول الأخوة الإنسانية في القرآن الكريم، فأول هذه الأصول أن البشرية لدى الأنبياء هي بمثابة الأرحام، والأصل الثاني هو النفس البشرية الواحدة، أما الأصل الثالث فهو أن الإنسانية أسرة واحدة من رحم واحد، والأصل الرابع هو الإخاء الإنساني الذي هو انعكاس لقيم الإسلام. وأشاد بنجاح دولة الإمارات في تطبيق قيم الأخوة الإنسانية، حيث تجمع مئات الجنسيات على أرضها يعيشون بسلام وتآخٍ.

وأكد أن نهج الأخوة الإنسانية راسخ في الدولة منذ قيام الاتحاد..فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أقام الدولة على أسس وقيم البّر وحسن الجوار والخير والعطاء والإيثار.