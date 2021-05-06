الامارات | دائرة الموارد البشرية بعجمان تحدد إجازة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الموارد البشرية بعجمان تحدد إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان و لغاية الثالث من شوال 1442 وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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