الامارات | الموارد البشرية برأس الخيمة: عطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال

شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية برأس الخيمة: عطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية بالإمارة تبدأ اعتبارا من 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442 على ان يستأنف الدوام الرسمي في 4 شوال 1442 هـ مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة.

ورفعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية .

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