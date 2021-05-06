ولي عهد رأس الخيمة: قواتنا المسلحة رمز القوة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل على الدوام مصدر فخر واعتزاز ورمز القوة والأمن والحصن المنيع الذي يصون مكتسبات ومنجزات الوطن. جاء ذلك في كلمة عبر «درع الوطن» قال فيها: «تشكل الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا جميعاً، تعكس قوة ومنعة اتحادنا الذي انطلق في مسيرته قبل نحو خمسين عاماً حاملاً مشاعل الأمل، وأضحى اليوم عنواناً لريادة عالمية وإنجازات رائدة عانقت المريخ. نستذكر اليوم ما بذله القادة المؤسسون في تأسيس الاتحاد حتى بات رمزاً للإرادة والعزيمة، ونموذجاً للبناء والتنمية ومصنع الرجال وعرين الأبطال أبناء قواتنا المسلحة. إن قواتنا المسلحة ستظل على الدوام مصدر فخر واعتزاز ورمز القوة والأمن والحصن المنيع الذي يصون مكتسبات ومنجزات الوطن. إن احتفالنا اليوم بالذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة يتزامن مع مناسبة تاريخية نعيشها بكل فخر وهي الاحتفاء باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، فعلى مدار 5 عقود قهرت دولة الإمارات برؤية قيادتها وعزيمة أبنائها التحديات، ونجحت في تحويلها إلى فرص.