عبدالله بن زايد: حريصون على دعم «آيرينا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لتحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة العالمي ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التغير المناخي.

كما تم بحث أهمية ترسيخ مفهوم التعافي الأخضر كنهج عالمي للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتعزيز العمل المشترك من أجل البيئة والمناخ لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة فرانشيسكو لا كاميرا، مؤكداً دعم دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والدور البارز والمهم الذي تقوم به نحو نشر حلول الطاقة المتجددة في العالم، ومواجهة التغير المناخي.