الامارات | طقس اليوم صحو ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم صحو ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ويغدو الطقس رطباً ليلاً وصباح غد، على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وتكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية من‏ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً.

أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 23:01 والمد الثاني عند 09:42، والجزر الأول عند الساعة 15:43 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 18:48 والمد الثاني عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

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