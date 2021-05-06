الامارات | بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات وتحذّر 26

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات وتحذّر 26 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت أربع مؤسسات جديدة، أول من أمس، وحذرت 26 مؤسسة أخرى، بسبب مخالفات مرتبطة بإجراءات مواجهة «كورونا»، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار العدوى.

وأوضحت البلدية أن مفتشيها نفذوا 2351 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها، وبلغ متوسط الالتزام نحو 98%. وشملت قرارات الإغلاق مقهى شيشة في منطقة عود ميثاء بسبب اكتظاظ الزبائن، ومغسلتين في منطقتَي نايف والمرر، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما تم إغلاق مركز تدليك في منطقة عود ميثاء لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي. ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي، من خلال الهاتف المجاني 800900، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لبلدية دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news