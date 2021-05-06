الامارات | «الإمارات للتعليم» تتيح للهيئات الإدارية والتدريسية التنقل بين المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تتيح للهيئات الإدارية والتدريسية التنقل بين المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) أنها تتيح للهيئتين الإدارية والأكاديمية، ‏التنقل الداخلي والخارجي بين مدارس إمارة أبوظبي، وفق الشواغر في كل مدرسة.

ودعت المؤسسة - في تعميم أصدرته، أخيراً، ووجهته لمديري المجالس والنطاقات التعليمية، ومديري المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز تعليم الكبار، ‏بشأن عمليات النقل بين المدارس، الراغبين في الانتقال من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، من مدرسة إلى أخرى - ‏إلى تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الصفحة الرئيسة على موقع وزارة التربية والتعليم، للحساب الشخصي لكل موظف، في الفترة من الرابع من مايو الجاري حتى 20 من الشهر نفسه.

‏وأكدت المؤسسة أهمية تبليغ العاملين في المدارس من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالتعميم، مشيرة إلى أنها ستنظر في طلبات النقل حسب الشواغر المتوافرة، ‏ومع ‏ما يتناسب مع المرحلة الدراسية والخبرة والتخصص الأكاديمي.

وأوضحت أن النقل الداخلي يتم بين مدارس المكتب التعليمي الواحد بقطاع العمليات المدرسية في إمارة أبوظبي، أما النقل الخارجي فيتم بين مدارس المكاتب التعليمية في إمارة أبوظبي التابع لها أبوظبي والعين والظفرة.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن معلمي الطفولة المبكرة سيخضعون للاختبار المهني من مستوى أول رياض أطفال إلى الصف الثاني، وسيعقد بتاريخ 22 مايو الجاري، وذلك للحصول على ترخيص المهن التعليمية، التي تستهدف المعلمين من أولى رياض أطفال حتى الصف الـ12، إضافة إلى القيادات المدرسية.

‏وحددت الوزارة موعد اختبار القيادات المدرسية في 22 مايو الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق هدف دولة الإمارات في ترخيص الكوادر العاملة بالقطاع التعليم.

وأكدت الوزارة أهمية حجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني من خلال صفحة الحجوزات، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الاختبار المهني الطفولة المبكرة والقيادات المدرسية، في 21 أبريل الجاري.

‏وذكرت الوزارة أن الاختبارات التخصصية والمهنية لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة، ‏ستُعقد في 19 يونيو المقبل، موضحة أن باب التسجيل مفتوح في ستة اختبارات، هي: الاختبار المهني لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة، واختبار اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، واختبار tesol للحلقتين الثانية والثالثة، واختبار كيمياء، وأحياء وفيزياء، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الاختبارات 18 مايو الجاري.

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