الامارات | الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية و الداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر و يكون مائلا للحرارة نهارا.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطبا مع فرصة تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر و تميل درجات الحرارة للارتفاع.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد السبت المقبل طقسا صحوا بوجه عام و تظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي مع فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقا وارتفاع آخر في درجات الحرارة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد المقبل صحوا بوجه عام و تظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال مائلا للحرارة نهارا.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س..و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين المقبل صحوا بوجه عام غائما جزئيا مغبرا أحيانا خاصة شرقا مائلا للحرارة نهارا.. و الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا خاصة شرقا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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