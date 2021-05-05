محمد بن زايد يصل إلى جدة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة اليوم إلى جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي .. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقبال سموه.. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.