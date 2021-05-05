«تعليم» تحدد آخر موعد لطلبات نقل المعلمين في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي«تعليم» ‏باب قبول طلبات النقل للهيئتين الإدارية والأكاديمية، وذلك للعام الدراسي 2020-2021، ‏ويشمل ذلك التنقل الداخلي والخارجي بين مدارس أبوظبي. ولفتت «تعليم» في تعميم وجهته لمديري المجالس والنطاقات التعليمية ومديري المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز تعليم الكبار، أن 20 مايو هو آخر يوم تتلقى فيه طلبات النقل بين المدارس، موضحة أنه على الراغبين بتقديم الطلب من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، ‏تعبئة الرابط الإلكتروني على الصفحة الرئيسة في موقع وزارة التربية والتعليم وتسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي لكل موظف.

وأكدت المؤسسة على مديري النطاق، أهمية إبلاغ كافة العاملين في المدارس من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بعدم التأخر في تقديم الطلبات، لافتة إلى أنها ستنظر فيها وفقاً للشواغر المتوفرة فقط، ‏وكذلك بحسب المرحلة الدراسية والخبرة والتخصص الأكاديمي.

وأوضحت «تعليم» في تعميمها أن النقل الداخلي يتمّ بين مدارس المكتب التعليمي الواحد في قطاع العمليات المدرسية في إمارة أبوظبي، أما النقل الخارجي فيتم بين مدارس المكاتب التعليمية الأخرى التابعة لها.