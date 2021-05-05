حمدان بن زايد: قواتنا المسلحة سياج منيع للحفاظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره

الإمارات

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن قواتنا المسلحة سياج منيع للحفاظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره..وقال: إن السادس من مايو من كل عام يشكل علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات وترجمة لمبادئ راسخة حرص عليها القادة المؤسسون، انطلاقاً من إيمان مطلق بأهمية تعزيز ركائز الدولة كي تواصل مسيرة البناء والتطور.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة، أن القرار الذي اتخذه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بتوحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد ثبت أركان دولة الاتحاد وعزز مفهوم الوحدة الوطنية. وأكد سموه أن إنجازات قواتنا المسلحة وتطورها ما كانت لتتحقق، لولا وجود قيادة حكيمة تدرك أهمية القوات المسلحة ودورها في حماية الوطن ومكتسباته وتحصينها وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه أن ما تحققه قواتنا المسلحة من نجاحات في مهماتها المختلفة العسكرية والإنسانية ما هي إلا جهود صادقة يبذلها أبناء المؤسسة العسكرية، إيماناً منهم بأهمية دورهم في دعم مسيرة الوطن ونهضته المباركة وتقدمه على مستوى المنطقة والعالم. وأكد سموه أن قواتنا المسلحة أصبحت اليوم مفخرة تضاف إلى المفاخر العديدة التي تحققها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودرعاً وسيفاً يحمي مكتسباتنا الوطنية ويصون مسيرتنا الاتحادية المباركة في ظل المتغيرات والمستجدات التي يموج بها العالم من حولنا.. مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة سابقت الزمن وهي تمضي بكل جد في تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها، فاجتازت خلال فترة قصيرة مراحل مهمة وحققت إنجازات شهد بها القاصي والداني، فغدت رافداً من روافد التنمية التي تشهدها الدولة، إضافة إلى أنها باتت تملك القدرة على مد يد المساعدة والمعونة للأشقاء والأصدقاء وعكست الصورة الحقيقية لدولة الإمارات من خلال نشرها لقيم الإنسانية والتسامح، حيث نجحت ضمن مهامها في عمليات حفظ السلام في المشاركة الفاعلة بتحقيق الأمن والسلام والاستقرار وتقديم العون للمحتاجين في العديد من مناطق الصراعات حول العالم. وبهذه المناسبة الوطنية قال سموه: «نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، ونتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان». ورفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة.