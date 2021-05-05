الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير الأردن وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يمنح سفير الأردن وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الأردني الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وقد قلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. جمعة عبدالله العبادي الوسام خلال استقباله له في ديوان عام الوزارة بأبوظبي اليوم.

و أعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق و النجاح .. و أثنى على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة.

من جانبه.. أعرب جمعة عبدالله العبادي عن بالغ تقديره و شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه و الدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

و توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

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