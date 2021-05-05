الامارات | انطلاق فعاليات الدورة السادسة لـمنتدى الإعلام الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة لـمنتدى الإعلام الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة السادسة لـمنتدى الإعلام الإماراتي بمقر نادي دبي للصحافة، وبمشاركة قيادات الإعلام الإماراتي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتاب ورموز العمل الإعلامي في الدولة، وجمع من الأكاديميين والمعنيين بالقطاع.

وقالت منى المري، رئيسة نادي دبي للصحافة أن هناك أسئلة حول استراتيجية إعلامنا المحلي المستقبلية لمواكبة تطلعات دولتنا.

واضافت أن الحكومة استثمرت بشكل كبير في قطاعنا الإعلامي،لكن هناك ضرورة لتنسيق وتوحيد الجهود على مستوى الإعلام الوطني وإشراك الشباب والاهتمام بالمواهب.

من جهتها أوضحت ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة اننا نعيش في مرحلة مهمة جداً للإعلام الإماراتي والآمال كبيرة وقالت نحن نريد لإعلامنا أن يسابق الزمن والتوقعات. واليوم نبحث تطوير إعلامنا خلال منتدى الإعلام الإماراتي ونسعى لنقاشات مثمرة حول مستقبل إعلامنا المحلي.

وحرص منتدى الإعلام الإماراتي على تبني رؤية تتيح المجال أمام مشاركة أرحب تجمع جيل الشباب بطموحه وتطلعاته الوثّابة نحو المستقبل بجيل المتمرسين من أصحاب أرصدة الخبرات والتجارب في مجال الإعلام.

يمثل المنتدى فرصة للتوقف عند ما حققه الإعلام الإماراتي من تطور خلال الفترة السابقة، وتقييم مدى مواكبة هذا التطور مع مؤشرات المستقبل التي توجب علينا الاستعداد لها بصورة كاملة.

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