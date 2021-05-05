الامارات | «الشارقة الخيرية» تستعد لتوزيع زكاة الفطر على 15 ألف أسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية» تستعد لتوزيع زكاة الفطر على 15 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الشارقة الخيرية جاهزيتها لتوزيع زكاة الفطر على مستحقيها بشكل عيني بواقع 130 ألف فطرة من الأرز لصالح 15 ألف أسرة، على أن يقوم المتبرعون بتسليم مستحقات الزكاة نقداً وتتولى الجمعية توزيعها في صورة عينية، ومن المقرر أن تتواصل عمليات التوزيع على المستحقين المسجلين في كشوف الجمعية حتى فجر عيد الفطر المبارك، فيما تقرر أن يقتصر استلام زكاة الفطر من متبرعيها في صورة نقدية، وعدم استلام أية مواد عينية.

وقال مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، عبدالله سيف بن هندي، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بمشروع زكاة الفطر من حيث الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل الظرف الحالي، موضحاً أنه من المقرر توزيع 130 ألف كيس أرز على الفئات المستحقة، ورصدت الجمعية ثلاثة ملايين درهم من مخصصات الحملة الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها. وأشار إلى أن عملية التوزيع ستشمل المسجلين في كشوف الجمعية في مقرها الرئيس وجميع المدن والمناطق التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وتستمر حتى فجر يوم العيد السعيد.

وأشار ابن هندي إلى أن الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم بواقع 20 درهماً عن الفرد الواحد، لتوصيلها إلى مستحقيها المسجلين في كشوف الجمعية بشكل عيني، وتم توفير عدد من قنوات التبرع التي تمكن المحسنين من دفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم من خلال الرابط الذكي حيث يمكن التبرع من خلال أكواد الرسائل النصية القصيرة، كما يمكن تفعيل استقطاع قيمة الزكاة المستحقة من خلال البطاقة الائتمانية، إلى جانب التحويلات البنكية لحسابات الجمعية، بالإضافة إلى التبرع عبر الموقع الإلكتروني، ومحصلي الكوبونات المتواجدين في الأماكن العامة والمحال التجارية، أو الاتصال بمندوب الجمعية على الرقم 80014.



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