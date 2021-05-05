الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر.

وتوقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

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