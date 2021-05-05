الامارات | "المعاشات": شراء مدة الخدمة الاعتبارية لغايات تحسين المعاش فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاشات": شراء مدة الخدمة الاعتبارية لغايات تحسين المعاش فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن شراء مدد الخدمة الاعتبارية ليس لغايات استيفاء المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإنما لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد ولذلك فإن من أهم شروطها أن يكون المؤمن عليه قد استوفى المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وهي /20/ عاماً.

وأوضحت الهيئة أن مدد الخدمة الاعتبارية تعتبر مددا غير فعلية يستطيع المؤمن عليه شراءها لإضافتها لمدد خدمته الفعلية لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد، ويحق للرجل شراء 5 سنوات تمنحه زيادة في المعاش بواقع 10 %، بينما يحق للمرأة شراء 10 سنوات كحد أقصى تمنحها زيادة في المعاش بواقع 20%، مشيرة إلى أن هذه الخدمة اختيارية ولذلك يستطيع أي منهم شراء أي عدد من السنوات المسموح بها وليس شراء المدة بأكملها.

ولفتت إلى أن الشراء يكون في حدود السنوات المؤهلة لبلوغ مدة الخدمة 35 عاماً وهي المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى.

وعلى سبيل المثال إذا كانت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه أو المؤمن عليها 33 عاماً فلا يجوز لهما شراء سوى عامين فقط لاستكمال المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى، هذا برغم أن القانون قد أجاز لهم شراء مدة أكبر من ذلك، وعليه فإن أي شراء لمدة خدمة ينبغي ألا يتجاوز مع مدة الخدمة الفعلية 35 عاماً.

وأشارت إلى أن شروط شراء هذه المدة هو أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، وأن يتقدم بطلب الشراء قبل انتهاء الخدمة، وأن تبلغ مدة الخدمة عند الشراء /20/ سنة، ولذلك لا يمكن الشراء لو استحق المؤمن عليه المعاش عن /15/ سنة خدمة.

وقالت إن معادلة احتساب تكلفة الشراء تقوم على ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء × /20/ % هي راتب حساب الاشتراك عن المؤمن عليه وصاحب العمل× المدة المراد شراؤها بالأشهر والأيام.

وعلى سبيل المثال إذا كان راتب حساب اشتراك أحد الموظفين 20,000 درهم ويرغب في شراء 5 سنوات فإن معادلة الاحتساب هي 20.000 /راتب حساب الاشتراك/ × 20% /نسبة الاشتراك كاملة عنه وعن صاحب العمل/ × 60 /المدة المراد شراؤها بالأشهر والأيام/ عندها سيكون الناتج 240 ألف درهم.

وبينت أن تكلفة الشراء تسدد دفعة واحدة أو بالتقسيط، بحيث يقوم المؤمن عليه في حال التقسيط بسداد دفعة نقدية أولى تعادل 50 % من إجمالي تكلفة الشراء، ويتم تقسيط باقي المبلغ على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الشهري على ألاً تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الستين أيهما يحلّ أولاً.

وبينت أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل التكاليف يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة قبل سداد كامل التكاليف يستمر استقطاع باقي أقساط الشراء من معاشات المستحقين.

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