الامارات | حديقة الحيوانات بالعين تنقذ البطريق "بينقو" المهدد بالإنقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات بالعين تنقذ البطريق "بينقو" المهدد بالإنقراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت حديقة الحيوانات بالعين في إنقاذ "بينقو" أشهر بطاريقها من فصيلة هومبولت المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

بدأت القصة في عام 2015 عندما أنقذت الحديقة بيضتين لبطريق الهومبولت عبر وضعهما في الحاضنة بعد أن رفض الوالدان حضانتهما، كان الصغير الأول ضعيفاً ولم يستطع النجاة فيما حارب الآخر من أجل البقاء.

وبدأت الحديقة تدريبه في 2017 عبر دمجه مع البطاريق الأخرى في معرض فرعي منفصل كي يتآلف معهم.

وفي 2019 أطلقت الحديقة تجربة إطعام البطاريق الذي يقوم فيها الزوار بزيارة كواليس المعرض لمشاهدة بينقو والبطاريق الأخرى في شكلهم الأوركسترالي المعهود وهي تنطلق نحوهم بكل رشاقة ومرح لإلتقاط طعامها المفضل وهو السمك.

كما شارك بنقو لأول مرة في تجربة موكب البطاريق المغامرة الظريقة الذي يستمتع فيها الزوار بمشاهدة البطاريق وهي تتمشى في مجموعات أو بشكل فردي أمام الحضور في ساحة عرض الطيور.

وشهدت الحديقة حالة من السعادة لاستقبال مولودها الجديد من بطريق هومبولت في إبريل 2021، واحتفل البطريق "بينقو" ورفيقته "جميلة" بأول مولود لهما في الحديقة، ويتلقى البطريق الصغير حاليا الرعاية اللازمة من فريق عمل الحديقة الذي ينتهج أفضل وأرقى معايير العناية البيطرية والغذائية والبيئة المحيطة بما يضمن تمتعه بصحة جيدة مع تقديم تجارب فريدة للزوار في مشاهدتها والتعرف عليها وعلى نمط حياتها بشكل عفوي وطبيعي.

وتحرص الحديقة على تعريف المجتمع والجمهور بهذا النوع من الطيور عن قرب من خلال قصص مربيها والمشرفين على رعايتها.

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