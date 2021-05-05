فريق «مسبار الأمل» يكشف عن موعد إرسال بياناته العلمية

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

كشف فريق مشروع مسبار الأمل، عن أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد إعلان دولة الإمارات عن أول دفعة من البيانات العلمية التي سيقوم بجمعها مسبار الأمل خلال مهمته لاستكشاف كوكب المريخ، حيث تبدأ المهمة العلمية رسمياً خلال مايو الجاري. وأوضح فريق المشروع، أن دولة الإمارات تتطلع للكشف عن حقائق علمية جديدة للمجتمع الدولي والتي تضاف إلى المعلومات الحالية حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وذلك قبل الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على قيام الدولة، بما يرسخ من مساهمة الدولة العلمية والمعرفية ضمن الاستكشافات الفضائية الحالية. جاء ذلك خلال المحاضرة الثالثة والتي تناولت مستجدات مسبار الأمل، ضمن فعاليات مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بحضور الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعدد من كبار قادة الوزارة والأجهزة الشرطية، إضافة إلى مسؤولي مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء يشكل أحد القطاعات الرئيسية ضمن خطط دولة الإمارات ومستهدفاتها الاستراتيجية خلال الـ 50 عاماً المقبلة، حيث تستمر دولة الإمارات بريادتها في التكنولوجيا والعلوم، وباحتضانها للمعارف وتوفير الأفضل لتعزيز إمكانيات شبابها. وأشارت معاليها إلى أن الدولة تتطلع للمضي قدماً في تمكين القطاع الخاص للانخراط في المهام والمشاريع الفضائية، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دولة الإمارات وتنوعه والتوجه نحو قطاع الصناعات الوطنية، حيث ستسعى وكالة الإمارات للفضاء ضمن استراتيجيتها المقبلة لتفعيل مشاركة ودور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في الاستفادة من الاستخدامات والبيانات الفضائية. ومن جهته أوضح عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أنه سيتم مشاركة العالم ببيانات مسبار الأمل من دون قيود بدءاً من أكتوبر المقبل، حيث ستستمر عملية الإعلان عن كشف البيانات التي يتم جمعها بشكل دوري كل 3 أشهر، لافتاً إلى أن المسبار حالياً يقع ضمن مدار يتراوح بين ارتفاع 20 ألف كيلومتر و43 ألف كيلومتر عن سطح المريخ، ويستغرق 55 ساعة ليأخذ دورة كاملة حول المدار.