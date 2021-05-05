طريقة غريبة لإنقاذ بطريق في حديقة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - عززت حديقة الحيوانات بالعين جهودها في إنقاذ أشهر بطاريقها من فصيلة هومبولت والذي تمت تسميته بـ «بينقو»، والذي يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة بسبب الصيد الجائر وفقدان موئلها.

بدأت القصة في عام 2015 عندما أنقذت الحديقة بيضتين لبطريق الهومبولت عبر وضعهما في الحاضنة بعد أن رفض الوالدين حضانتهما، كان الصغير الأول ضعيفاً ولم يستطع النجاة فيما حارب الآخر من أجل البقاء، وبدأت الحديقة بعملية تدريبه في 2017 عبر دمجه مع البطاريق الأخرى في معرض فرعي منفصل كي يتآلف معهم.

ولم تتوقف إنجازات الحديقة هنا، ففي 2019 أطلقت الحديقة تجربة إطعام البطاريق الذي يقوم فيها الزوار بزيارة كواليس المعرض لمشاهدة بينقو والبطاريق الأخرى في شكلها الأوركسترالي المعهود وهي تنطلق نحونهم بكل رشاقة ومرح لالتقاط طعامها المفضل وهو السمك، وكما شارك بنقو لأول مرة في تجربة موكب البطاريق المغامرة الطريفة التي يستمتع فيها الزوار بمشاهدة البطاريق وهي تتمشى في مجموعات أو بشكل فردي أمام الحضور في ساحة عرض الطيور.

وشهدت الحديقة حالة من السعادة لاستقبال مولودها الجديد من بطريق هومبولت في أبريل 2021، واحتفل البطريق «بينقو» وزوجته «جميلة» بأول مولود لهما في الحديقة، ويتلقى البطريق الصغير حالياً الرعاية اللازمة من فريق عمل الحديقة الذي ينتهج أفضل وأرقى معايير العناية البيطرية والغذائية والبيئة المحيطة، بما يضمن تمتعه بصحة جيدة مع تقديم تجارب فريدة للزوار في مشاهدتها والتعرف عليها وعلى نمط حياتها بشكل عفوي وطبيعي.

وتحرص الحديقة على تعريف المجتمع والجمهور بهذا النوع من الطيور عن قرب من خلال قصص مربيها والمشرفين على رعايتها، مع الإجابة على جميع استفسارات الزوار وتساؤلاتهم التي تتعلق ببطاريق هومبولت وعروض تقديمية تغطي جميع جوانب حياتها وسلوكها وتدعم رسالتها في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية.