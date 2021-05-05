الامارات | 1954 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1954 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 204,724 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

‌ ‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1952 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

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