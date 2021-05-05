الامارات | "موارد الشارقة" تعلن إجازة عيد الفطر المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشارقة" تعلن إجازة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان 1442هـ ولغاية 3 شوال 1442هـ، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي مع مراعاة الجهات التي تعمل بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة السعيدة رفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حفظه الله . ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة ، سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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