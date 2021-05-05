ريم الهاشمي: اجتماع 173 دولة يجسد ثقة العالم في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

استضافت دبي أمس فعاليات الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين بـ«إكسبو 2020 دبي» بمشاركة أكثر من 370 ممثلاً عن دول وشعوب العالم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: إن هذه الاجتماعات تعتبر أكبر وأهم الاجتماعات قبل افتتاح «إكسبو 2020»، وهذا الاجتماع التنسيقي الفني الذي يضم 370 شخصاً من 173 دولة، يجسد ثقة دول العالم في قدرة الإمارات، وقدرة دبي على استضافة «إكسبو»، وثقتهم في المنظومة الصحية للإمارات التي أثبتت للعالم أنها تتحدى الصعوبات. وأضافت معاليها «تلقينا توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإبهار العالم، فعمدنا إلى تحقيق ذلك عن طريق المشاريع الجبارة العظيمة التى وضعت، والمدينة الجديدة التي تم بناؤها، والمشاركة الدولية لم يسبق لها مثيل في مشاركات سابقة لـ(إكسبو)، فاليوم لدينا 190 دولة تم تأكيد مشاركتها في ظل (كيوفيد - 19)، ورغم الأوضاع الصعبة، في كافة أنحاء العالم، وهذه شهادة نعتز بها، ونطلب من الله التوفيق في أداء المهمة على أحسن وجه حتى نرفع رأس شعب الإمارات في كل مكان».

وحول الحضور الدولي الكبير قالت معاليها: إن دولة الإمارات اضطرت إلى تأجيل «إكسبو»، لمدة سنة، واليوم وجود الوفود ومشاركتهم معنا عبارة عن تجسيد ثقتهم في قدرتنا في استضافة الحدث، إن شاء الله، في أكتوبر المقبل، مؤكدة حرص القائمين على الحدث على إجراءات السلامة الصحية، فيما يتم فحص الوفود قبل وصولهم إلى موقع «إكسبو» (PCR) علماً بأن كل موظفي «إكسبو» تلقوا اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد مغاوي المفوض العام للجناح المصري أن «إكسبو» هو المنبر الأساسي والمحفل الذي يضع أي بلد في علاقات تكاملية ترابطية تجمع بين الدول.. والدورة الحالية لـ«إكسبو 2020» على أرض دبي في الإمارات الشقيقة تتعامل مع «إكسبو» من منظور ترابط العقول لصنع المستقبل، ومن هنا تأتي خصوصية «إكسبو» في هذه الدورة، فترابط العقول ضرورة لصنع المستقبل في وقت يمر فيه العالم أجمع بتحديات كثيرة جداً، فرضتها جائحة «كورونا». وحول الجناح المصري، قال إن المحتوى الذي سيتم عرضه داخل الجناح يتم إنتاجه حالياً، وأجندة الفعاليات ستكون مفاجأة لكي تكون لدينا فعاليات ومحتوى براق وجذاب يجعل الزائر يستمتع بالجناح المصري و«إكسبو» بشكل عام. ومن جانبه، قال فريدون حرتوقه المفوض العام للجناح الأردني بـ«إكسبو»، إن مشاركتهم هذا الحدث المهم فرصة مهمة للأردن لكي يعرض المميزات الموجودة والفرص والتطور الذي تشهده المملكة.