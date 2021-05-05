راشد بن سعود المعلا: شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أن شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز في كل المسؤوليات التي تولوها، وكانوا دوماً على قدر الثقة التي وضعتها فيهم القيادة الرشيدة للدولة.

وأشار سمو ولي عهد أم القيوين إلى أن دولة الإمارات كانت وما تزال سبّاقة الى الاستثمار في فئة الشباب، كونهم الشريحة الأكبر في المجتمع، حيث تتبنى الدولة سياسات وخطط استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب، وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية.

وقال سموه بمناسبة الإعلان عن تشكيل «مجلس أم القيوين للشباب» بدروته الخامسة أن توجهات دولة الإمارات في بناء القدرات الوطنية، والاستثمار في طاقات وإمكانات أبنائها تمثل نموذجاً عالمياً في تمكين الشباب، وإعدادهم لأداء دورهم المحوري في صناعة المستقبل.

ودعا سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أعضاء مجلس أم القيوين للشباب إلى مضاعفة الجهد لصنع مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، والوصول الى الأهداف الوطنية للمحافظة على راية الوطن عالية في جميع المحافل الدولية.

ومن جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: «تفعيل دور الشباب في المجتمع ركيزة رئيسة لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى أهدافها ورؤيتها المئوية، ويأتي تشكيل المجالس الشبابية إحدى الركائز الرئيسة لتمكين الشباب للعب الدور الجوهري والحيوي في صناعة المستقبل والارتقاء بجميع القطاعات، ومع تشكيل مجلس أم القيوين للشباب، فإننا نتطلع إلى مزيد من الإنجازات التي عودنا شباب الإمارة على تحقيقها في الدورات السابقة».

وأثنت معاليها على الجهود والإنجازات التي حققتها الدورات السابقة من المجلس في خدمة الشباب على مستوى الامارة، والتي حرصت على توظيف رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون المجلس حلقة وصل مع شباب الامارة للتعرف على آمالهم وطموحاتهم وتلبية احتياجاتهم، والذي أسهم في مواصلة مسيرة العمل مع الشباب ولأجلهم».

وقالت معاليها: «شباب الإمارات تقع عليهم مسؤولية كبيرة، وندعوهم لإطلاق طاقاتهم الإبداعية وقدراتهم الابتكارية وتوظيفها في تحقيق آمالهم وطموحاتهم، لأنها ستكون الركيزة الرئيسة لخدمة مجتمعهم والمحافظة على ما حققته دولة الإمارات، ومواصلة مسيرة للوصول إلى المراكز الأولى».

ويضم مجلس أم القيوين للشباب في دورته الخامسة في عضويته مجموعة متميزة من الكفاءات، بمن فيهم راشد سليمان عبيد سليمان المعمري، وصفيه عبدالله حسن هيكل البلوشي، زينب خليل بسول صنقور، وذلك بالإضافة إلى كل من خالد إبراهيم يوسف خلف المنصوري، وفاطمة أحمد عبدالرحمن الغص آل علي، وحمد ماجد سعيد آل علي، إلى جانب خولة سالم حميد الدرويش آل علي.

وقال حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين: «إن مجالس الشباب المحلية تعزز الجهود الوطنية لرعاية ودعم طموحات الطاقات الشبابية والاستثمار بها، وتمكينها من لعب دور فاعل في مسيرة الإمارات نحو المستقبل، خصوصاً وأن فئة الشباب في الدولة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في سبيل مواكبة التقدم والتطور في مختلف المجالات».

وأشار إلى أن حكومة أم القيوين على استعداد كامل لدعم الشباب واستثمار طاقاتهم وجهودهم لخدمة المجتمع والنهوض به، ولإحراز التقدم والتطور على الصعد كافة التي تصب في خدمة الدولة والإمارة.

وأضاف: إن اختيار الأعضاء جاء بناءً على إنجازاتهم العلمية والأكاديمية وكفاءاتهم الإدارية والعملية سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة الى مساهماتهم المجتمعية والتطوعية التي يقدمون من خلالها الصورة المشرفة لأبناء دولة الإمارات في خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وبدوره أعرب سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين في دعم المواهب الشابة على مستوى الإمارة بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين الشباب، وجهود المؤسسة الاتحادية للشباب المبذولة لتوفير بيئة حاضنة لطاقاتهم وقدراتهم، وتوظيفها على نحو أفضل لخدمة مجتمعهم وتقدم دولتهم.