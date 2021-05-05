رئيس إقليم كردستان العراق يستقبل قنصل عام الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أربيل (وام)

استقبل فخامة نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في القصر الرئاسي، أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات لدى الإقليم. ونقل الظاهري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. وخلال اللقاء، سلّم الظاهري دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته لزيارة الدولة. من جانبه حمل فخامة رئيس إقليم كردستان العراق، القنصل تحياته إلى القيادة الإماراتية الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأعرب فخامته عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق، وبشكل خاص إقليم كردستان.