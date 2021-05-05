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بلحيف النعيمي يناقش تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) 

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، سبل تعزيز وتسريع جهود التحول نحو الاقتصاد الدائري مع مجموعة من صناع القرار والمختصين في منصة تسريع الاقتصاد الدائري العالمية. 
وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي، خلال اجتماع افتراضي لمجموعة القيادة في المنصة: «إن التحول نحو الاقتصاد الدائري بات يشكل أحد أولويات دولة الإمارات ضمن توجهاتها واستراتيجيتها المستقبلية للتعافي الأخضر لمرحلة ما بعد وإيجاد مستقبل مستدام، لذا تعمل دولة الإمارات على تحفيز الحراك العالمي وتسريع وتيرة هذا التحول»، مشيراً إلى اعتماد الدولة لسياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021- 2031، والتي تستهدف أربعة مجالات ذات أولوية تشمل البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. وأضاف: «تبني منظومة الاقتصاد الدائري من شأنه تعزيز فرص النمو الاقتصادي بشكل كبير، بالإضافة إلى دعم جهود حماية البيئة والعمل من أجل المناخ بشكل عام، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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