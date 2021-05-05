الامارات | إجازة العيد من 29 رمضان إلى 3 شوال للحكومة والخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة العيد من 29 رمضان إلى 3 شوال للحكومة والخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري اعتباراً من 29 رمضان إلى الثالث من شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان إلى الثالث من شوال ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.

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