الامارات | بلدية عجمان تسجل 131 مخالفة نظافة لمنشآت في الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تسجل 131 مخالفة نظافة لمنشآت في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بأن الدائرة أصدرت 131 مخالفة بحق شركات وأفراد ومركبات، خلال الربع الأول من العام الجاري، خالفت اشتراطات النظافة العامة والبيئة.

وقالت إن المخالفات تنوعت بين 84 بحق شركة خالفت اشتراطات النظافة العامة والبيئة، و34 مخالفة للمركبات، ومخالفة 13 فرداً لم يلتزموا بالإجراءات المنصوص عليها.

وأشارت إلى أن مختبر الأغذية بالدائرة أجرى فحص 6956 عينة، منها 2848 عينة كيميائياً، و1949 عينة فيزيائياً، و2159 للتأكد من صلاحيتها.

ولفتت إلى أن نسبة الزيادة في مؤشر المباني الخضراء، التي تم ترخصيها في الإمارة خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، بلغت 14%، مبينة أن الدائرة تسعى للارتقاء بالمظهر العام للمدينة عن طريق تطوير ورفع مستوى إدارة النفايات، إذ إن مهامها تتنوع لتشمل الكثير من الاختصاصات، حيث إنها تستهدف تحقيق مؤشرات عالية في نسبة النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي.

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