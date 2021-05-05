الامارات | شرطة أبوظبي تعزز السلامة على الطرق بـ «لا تراكم نقاطك»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز السلامة على الطرق بـ «لا تراكم نقاطك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، حملة التوعية «لا تراكم نقاطك»، عبر الشاشات الرقمية لمحطات «أدنوك» للتوزيع في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعزيز أمن مستخدمي الطرق وسلامتهم، ورفع مستوى الوعي المروري للمجتمع.

وتأتي الحملة تزامناً مع اليوم العالمي للمرور، الذي يوافق الرابع من مايو كل عام، تشجيعاً للسائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة، وتفادي تراكم النقاط المرورية المترتبة على المخالفات على الطرق، وذلك عبر أكثر من 50 محطة «أدنوك» لتزويد الوقود في إمارة أبوظبي، احتفاءً بعام الـ50، وذلك من خلال توزيع بطاقات رقمية على السائقين وشاشات الإعلان الرقمية في المحطات.

ويتولى قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، تدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي، من خلال تقديم دورات تدريبية لخفض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، إلى جانب برنامج المركبات الثقيلة، ويعكس تنوع اللغات المستهدفة في القسم بثلاث لغات أساسية، التنوع والشمولية في تقديم الخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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