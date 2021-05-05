الامارات | أمطار غزيرة ومتوسطة على مدن ومناطق الساحل الشرقي

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ومتوسطة على مدن ومناطق الساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة الفجيرة ومدينة خورفكان ومدن ومناطق الساحل الشرقي للدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة.

وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب، وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة. وتركّزت الأمطار على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويين.

فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان، وتجمع المياه بكميات كبيرة على الأماكن المنخفضة.

كما شهدت مناطق مختلفة من الدولة هبوب رياحة أثارت الغبار والأتربة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية من‏ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 22:29، والمد الثاني عند 06:59، والجزر الأول عند الساعة 14:39، والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند 18:00، والمد الثاني عند الساعة 06:12، والجزر الأول عند الساعة 10:49، والجزر الثاني عند الساعة 00:32.

- «الأرصاد» توقع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق في الدولة.

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