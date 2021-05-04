الامارات | بلدية دبي تحصل على «أيزو» بشأن تطبيق إجراءات العمل الآمن

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحصل على «أيزو» بشأن تطبيق إجراءات العمل الآمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت بلدية دبي على شهادة المنظمة الدولية للمعايير المعروفة باسم (أيزو) (ISO/PAS 45005: 2020) بشأن إدارة الصحة والسلامة المهنية وتطبيق إجراءات العمل الآمن خلال جائحة (كوفيد-19)، وهي الشهادة الأرقى من نوعها عالمياً، تقديراً لجهود البلدية في تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة والتوعية في هذه المرحلة الاستثنائية، عملاً بنهج دبي في مواجهة الجائحة ومحاصرة تبعاتها على مختلف الصُعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً لتقرير أعده المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وهو عضو مؤسس في المنظمة الدولية للمعايير، فإن بلدية دبي هي أول بلدية على مستوى العالم أجمع تحصل على هذه الشهادة الدولية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020، ضمن نجاح جديد يعكس جهود الدائرة المستمرة فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات، وحرصها على تبنّي أرقى المعايير الدولية والمواصفات العالمية، والالتزام بها لاسيما في مجال الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وكافة الشركاء والمتعاملين وهو ما تم تكثيف العمل عليه في وقت تتضافر فيه الجهود لمكافحة فيروس كورونا المُستجَد.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تحقيقاً لرؤية القيادة وتطلعاتها في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، تحرص بلدية دبي على بلوغ أعلى مستويات التميز في تبنّي وتطبيق أرقى المعايير وتعميم الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة موظفيها في مواقع العمل والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية في الدائرة من أجل القيام بمهامها وبرامج عملها وتقديم خدماتها الحيوية المتعددة سواء للشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين وصولاً لكافة أفراد المجتمع مع الاستمرار في عمليات التطوير والتحسين لبرامجها وخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتالي تحقيق هدفها الاستراتيجي في ضمان السلامة العامة في دبي».

ونوّه الهاجري بحرص بلدية دبي بمختلف وحداتها التنظيمية على مواصلة تحقيق الإنجازات المميزة محلياً ودولياً من خلال الاستمرار في التطوير واتباع أفضل المواصفات العالمية وصولاً إلى نيل الشهادات الدولية المرموقة التي تبرهن مدى فاعلية مختلف برامج وعمليات الدائرة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، مؤكداً التزام البلدية بنهج التميز الذي أرست دبي أسسه وأصبحت نموذجاً يحتذى به في تطبيقه في شتى القطاعات، وهو ما أسهم في تأكيد قدرتها على مواجهة تحدي كوفيد-19 وتجنب الأسوأ من تبعاته ضمن منظومة عمل متكاملة تشارك البلدية في إنجاحها بما يكفل للمجتمع ككل سلامته ويصون عليه صحته.

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