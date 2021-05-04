الامارات | من خلال 32 مركزاً صحياً.. "صحة دبي": حملة التطعيم ضد كورونا مستمرة في تحقيق أهدافها

شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال 32 مركزاً صحياً.. "صحة دبي": حملة التطعيم ضد كورونا مستمرة في تحقيق أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي أن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 مستمرة في تحقيق أهدافها وفق الخطة المعتمدة من خلال 32 مركزاً صحياً ما بين مراكز تابعة للهيئة وأخرى تابعة للقطاع الصحي الخاص، حيث تم توزيع تلك المراكز بأسلوب مدروس لتغطية جميع مناطق دبي، تسهيلاً على المستهدفين من التطعيم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أرقى نوعيات الخدمات التي تصب في تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة ماضية في مواجهة الجائحة والتصدي لها بكل قوة وبكافة السبل الممكنة ضمن الجهود المبذولة في الدولة، وبالتعاون المثمر مع جميع الأطراف المعنية والمختصة، مؤكدة أن تضافر الجهود يعد من الركائز المهمة للأمن الصحي في المجتمع، ولافتة إلى أهمية تعاون كافة أفراد المجتمع بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها بدقة من أجل تجاوز هذه المرحلة.

وذكرت الدكتورة الخاجة أن خطة التطعيم التي تنفذها "صحة دبي" تسير وفق مراحلها المعتمدة، وتشمل جميع المستهدفين، من مواطني دولة الامارات، ومواطني دول مجلس التعاون ممن يحملون هوية إماراتية، وحاملي إقامة دبي، وكبار السن (60 سنة فما فوق) من القاطنين في دبي ويحملون إقامة إمارة أخرى.

وأوضحت الدكتورة فريدة أن حملات التطعيم الموسعة التي تقوم بها الهيئة، تؤتي ثمارها ونتائجها المبشرة نحو التعافي السريع، لافتة إلى أنه إضافة إلى وجود 32 مركزاً مخصصاً للتطعيم منتشرة في أنحاء دبي، فقد وفرت الهيئة - بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - عيادتين متنقلتين لتطعيم العاملين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، كما وفرت خدمة التطعيم المنزلي لكبار السن وأصحاب الهمم وكل من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مراكز التطعيم، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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