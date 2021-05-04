فلكياً.. الخميس 13 مايو عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع مركز الفلك الدولي أن يكون عيد الفطر المبارك في معظم الدول الإسلامية 13 مايو الجاري. وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري، في حين أن هناك دولاً أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها العديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران/تولد الهلال/ بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها الخميس 13 مايو. ولفت إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة أفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية. وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضاً، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها.