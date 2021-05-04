تواصل سقوط الأمطار على الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا

ابوظبي - سيف اليزيد - فهد بوهندي(الفجيرة)- تواصل سقوط أمطار الخير المتفرقة لليوم الخامس على التوالي على إمارة الفجيرة، ومدن الساحل الشرقي امتداداً من كلباء والفجيرة ومروراً بخورفكان ودبا، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، صاحبها برق ورعد، وقد استمرت الأمطار طوال النهار، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتعرضت مدينة الفجيرة لسقوط كميات متفرقة من الأمطار استمرت طوال اليوم، إضافة إلى المناطق المحيطة بها امتداداً من مسافي ودفتا والبثنة، ووصولاً إلى مربح وقدفع والقرية، كما شهدت الفجيرة جريان معظم الأودية، وقد حرص الأهالي على الخروج للجبال والأودية والاستمتاع بمناظر الأمطار والطبيعة.

ومن جهة أخرى، شهدت مدينة خورفكان أمطاراً متوسطة ومتفرقة متواصلة لأيام، وعلى المناطق والقرى الجبلية المجاورة لها، وقد أدى هطول الأمطار إلى جريان الأودية والقنوات الجبلية المائية وتجمع كميات الأمطار في سد «وادي شي».

كما شهدت الأودية والمناطق الجبلية إقبالاً كبيراً من الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بالطقس وجريان الأودية، وشهدت استراحة الرفيصة عدداً كبيراً من الزوار الذين قدموا مباشرة للاستمتاع بمنظر البحيرة الجبلية، وانحدار المياه في الشعاب الجبلية من القمم.

