مضمار دبي أوتودروم يدعم حملة مدى

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهوده الخيرية لشهر رمضان المبارك، قدم مضمار دبي أوتودروم دعماً لحملة مدى التي تم إطلاقها بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، لمكافحة مرضين من أمراض المناطق المدارية، هما داء كلابية الذنب (العمى النهري) وداء الفيلاريات اللمفي وعلاجهما. وتؤثر أمراض المناطق المدارية المهملة على أكثر من 1.5 مليار نسمة من أفقر سكان العالم، وتكبد الاقتصادات النامية مليارات الدولارات كل عام. وتوفر فعالية رول ريسنغ دبي بيئة آمنة لمحبي سباق السيارات، وتلقى إقبالاً كبيراً بين مشجعي الرياضة في شهر رمضان المبارك. وتم التبرع بجميع إيرادات تذاكر الدخول لأمسية السباق يوم الخميس الموافق 29 أبريل حصرياً لدعم حملة مدى، كما تم توفير صناديق للتبرع في موقع الفعالية لتمكين الضيوف من التبرع للقضية. بتطبيق شعار حملة مدى «تبرع بدرهمين وأنقذ عينين»، سيساعد الحدث الذي تم بيعه بالكامل 23143 شخصاً يعانون من العمى النهري. وأطلقت حملة «مدى» في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من عام 2020، لتكون أول حملة من نوعها تدعو لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وعلى رأسها العمى النهري. وتركزت جهود الحملة خلال العام الأول على جمع التبرعات لدعم برامج استئصال مرض العمى النهري، حيث تجاوزت التبرعات 2.8 مليون درهم خلال شهر رمضان المبارك فقط في عام 2020. وأضافت حملة مدى داء الفيل إلى برامجها إلى جانب العمى النهري في عام 2021. وستواصل الحملة العمل على توعية أفراد المجتمع بدولة الإمارات بالمرضين الموهنين ودعوتهم للانضمام إلى الجهود للقضاء على هذه الأمراض المدارية المهملة. وقال المدير العام لدبي أوتودروم فيصل السهلاوي:«نحن فخورون بدعم الجهود الكريمة لحملة مدى للقضاء على العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي وغيرها من الأمراض المدارية المهملة. وتم حجز المضمار بالكامل لأمسية الخميس الماضي، وسيتم تخصيص جميع الإيرادات والتبرعات لحملة مدى».

