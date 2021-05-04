تطعيم 100% من موظفي مراكز «تم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» عن إتمام تطعيم %100 من الموظفين العاملين بمراكزها الموجودة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لحماية الموظفين والمتعاملين، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وتسريع مرحلة التعافي الكامل.

وقالت عائشة المرزوقي، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية بهيئة أبوظبي الرقمية، «يأتي إنجاز تطعيم %100 من موظفي مراكز الخدمات التابعة لمنظومة «تم» في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، كجزء من التزامنا بمواصلة تطبيق أعلى معايير السلامة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للقضاء على فيروس «كوفيد- 19» وضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وكافة أفراد المجتمع».

بدوره، قال عبدالعزيز الكعبي، مدير مراكز خدمات «تم» بهيئة أبوظبي الرقمية: «لا شك أن جائحة فيروس كورونا فرضت ظروفاً استثنائية على جميع دول العالم وحكوماتها، وقد تراوحت استجابة تلك الحكومات، وتباينت بناءً على درجة استعدادها، ونحن في إمارة أبوظبي كنا على استعداد تام لمواجهة الجائحة، حيث لعبت البنية التحتية الرقمية المتطورة دوراً حيوياً في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتمكين المتعاملين من إنجاز خدماتهم الحكومية عبر القنوات الرقمية، ما أسهم في الحد من انتشار الفيروس، والمحافظة على سلامة المتعاملين والموظفين في آن واحد».