الامارات | 1772 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1769 حالة شفاء و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1772 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1769 حالة شفاء و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 156 ألفاً و940 فحصاً جديداً باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 525 ألفاً و567 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1596 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1769 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 506 آلاف و20 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 32 ألفاً و231 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10 ملايين و666 ألفاً و924 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 107.85 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في السيطرة على الفيروس.

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