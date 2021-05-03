الامارات | محمد بن راشد: ارتفاع عدد المستفيدين من "مبادرات محمد بن راشد العالمية" رغم كل الصعوبات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ارتفاع عدد المستفيدين من "مبادرات محمد بن راشد العالمية" رغم كل الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عدد المستفيدين من "مبادرات محمد بن راشد العالمية" ارتفع ليصل إلى ٨٣ مليون شخص في ٨٢ دولة حول العالم رغم الصعوبات

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وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "ترأست قبل قليل اجتماعاً لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد العالمية بقصر الضيافة في دبي لمناقشة أعمالنا في ٢٠٢٠ . رغم صعوبة هذا العام بسبب الجائحة حجم إنفاق المؤسسة الإنساني في ٢٠٢٠ كان ١.٢ مليار درهم .. وعدد المستفيدين ارتفع ليصل إلى ٨٣ مليون شخص في ٨٢ دولة حول العالم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "كل عام يزداد إيماننا بالعمل الإنساني .. وتزداد مشاريعنا .. ويزداد عدد الشركاء والمتطوعين .. ويزداد عدد المستفيدين .. من قصر الضيافة الذي شهد اجتماعات تأسيس دولتنا نقول : ستبقى دبي والإمارات كما أرادها المؤسسون منارة إنسانية للبشر كل البشر"

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