الامارات | تصادم 34 مركبة على شارع الإمارات بالاتجاه من دبي إلى الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم 34 مركبة على شارع الإمارات بالاتجاه من دبي إلى الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث تصادم بين 34 مركبة على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة، ما أسفر عنه أربع اصابات منها اصابة بليغة واصابة متوسطة واصابتان بسيطتان وتوقف الحركة المرورية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهيّر المزروعي، إن بلاغاً ورد إلى ادارة مركز القيادة والسيطرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة، نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ليقع حادث تصادم نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 34 مركبة.

وناشد المزروعي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الاحوال الجوية السيئة وسرعة الرياح والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأكد على أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربعة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوداث.

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