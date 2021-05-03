الامارات | محاكم رأس الخيمة تسجل "صفر" قضية جزائية من العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تسجل "صفر" قضية جزائية من العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم رأس الخيمة، عن تسجيلها صفر قضايا جزائية متبقية من العام الماضي، وذلك إثر الحكم في جميع القضايا التي كانت متداولة لديها بنسبة 100%، والبالغ عددها ثلاثة آلاف و302 قضية جزائية، منها 35 قضية مؤجلة تم إنجازها بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام الجاري، بنسبة 100%، أمام درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، خلو محاكم رأس الخيمة من جميع القضايا الجزائية وتسجيل صفر قضية متبقية من العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح المبادرات التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لتطوير المنظومة القضائية في الإمارة، وجهود أعضاء السلطة القضائية في إحقاق الحق، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى، والدقة في إصدار الأحكام، مما يساهم في رفع مؤشرات سعادة المتعاملين والمتقاضين.

وأضاف أن عدد القضايا التي كانت المتداولة أمام محاكم رأس الخيمة بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز خلال العام الماضي بلغت ثمانية آلاف 280 قضية مدنية وجزائية، منها أربعة آلاف و978 قضية مدنية، وثلاثة آلاف و302 قضية جزائية.

وأوضح، أن عدد القضايا المحكوم فيها من إجمالي القضايا المتداولة منذ بداية العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الحالي بلغت ثمانية آلاف و275 قضية، منها أربعة آلاف و973 قضية مدنية، وثلاثة 302 قضية جزائية، بنسبة فصل بلغت 99,93%، ليصل عدد القضايا المتبقية من العام الماضي خمس قضايا مدنية لم ينتهي حسمها بعد.

وأشار إلى أن القضايا الجزائية التي تم نظرتها المحاكم خلال العام الماضي، بلغت ثلاثة آلاف و302 قضية، منها ألفان و454 قضية في المحكمة الابتدائية، و691 في محكمة الاستئناف، 157 قضية في محكمة التمييز، فيما بلغ عدد القضايا المؤجلة من العام الماضي وتم الفصل فيها خلال العام الحالي 35 قضية، بنسبة فصل 100% منها 31 قضية ابتدائية، وثلاث قضايا في الاستئناف وقضية واحدة في التمييز.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضايا المدنية فقد بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحاكم أربعة آلاف و978 قضية في العام الماضي، حيث نظرت المحكمة الابتدائية في ثلاثة آلاف و900 قضية، فيما نظرت محكمة الاستئناف في 893 قضية، بينما نظرت محكمة التمييز في 185 قضية، وتابع بلغ عدد القضايا المرحلة للعام الجاري 61 قضية، منها 58 قضية في المحكمة الابتدائية، وعدد 2 قضية في محكمة الاستئناف، وقضية في محكمة التمييز، مبينا أنه لم يتبقى سوى 5 قضايا فقط في المحكمة الابتدائية، لم يتم الفصل بها وجاري العمل على البت فيها، ليبلغ عدد القضايا المفصولة 4973 قضية، وتكون بذلك نسبة الفصل في القضايا المدنية 99,89% من عددها الإجمالي.

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