القرقاوي: نستعد للمستقبل بأفكار جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تخريج الدفعة الأولى من «برنامج الاتصال الرقمي الحكومي»، والذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وتضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية التي عقدت افتراضياً، واستهدف مديري ومسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية، وبمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين في شتى مجالات الاتصال الرقمي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته للخريجين أن تطوير كفاءات ومنظومة الاتصال والإعلام الحكومي، وتعزيز مهارات القائمين على تنفيذ مبادراته في حكومة الإمارات ركيزة أساسية من ركائز تقدم الدولة.. لأنهم يمثلون صورة الإمارات وهويتها وهم رواة لقصص نجاحها. كما قال معاليه: «مواكبة التوجهات والتطورات الرقمية في الاتصال والإعلام تعزز من مكانة الإمارات عالمياً.. وتطور من قدراتنا على الاستجابة للتحديات والتعامل معها بكفاءة عالية.. وتحقق رؤية قيادتنا بأن نكون صانعي الأحداث، ونستعد للمستقبل بأفكار جديدة توظف التكنولوجيا الحديثة في تواصلنا مع العالم». وأشاد القرقاوي بخريجي الدفعة الأولى من «برنامج الاتصال الرقمي»، والذي ضم أكثر من 40 مسؤولاً من الجهات الاتحادية، وهدف من خلال محاوره إلى الارتقاء بالكوادر الاتصالية على مستوى الحكومة الاتحادية بشكل عام، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في الاتصال بصورة خاصة، حيث يقوم البرنامج على أسلوب متطور يدمج بين الجانبين النظري والعملي بشكل فعال، وعبر الجمع بين الجلسات التدريبية والنقاشات والتنفيذ العملي للمشاريع، وذلك لتعزيز قدرة المشاركين على فهم المحاور المطروحة.