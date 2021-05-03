نادي تراث الإمارات ينظم ندوة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات ندوة افتراضية أمس الأول، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني بعنوان: «العطاء الإنساني.. تأصيل لتراث الإمارات الحضاري والأخلاقي».

شارك في الندوة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور جمال بن حويرب المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المستشار الثقافي في حكومة دبي، وراشد الحميري مدير إدارة شؤون المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأدار الندوة الباحث والمؤرخ الدكتور حمدان الدرعي.