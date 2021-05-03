الامارات | «الخط الأحمر» الخيار الأول لركاب مترو دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخط الأحمر» الخيار الأول لركاب مترو دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نتائج استطلاع رأي، أجرته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الخط الأحمر لمترو دبي أكثر الخطوط استخداماً في كل الأوقات، مقارنة بالخط الأخضر ومسار 2020، فيما استحوذ «فيري دبي» على اهتمام الركاب كوسيلة للتنزه العائلي بعد الإفطار، مقارنة مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، وسجلت خطوط الحافلات العامة المغذية للمترو النسبة الأعلى للاستخدام، مقارنة بخطوط «تحت الطلب» و«الحافلات بين المدن».

وكانت الهيئة أجرت على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، استطلاعاً لرصد مؤشرات حول استخدام وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ضمن استطلاعات تجريها دورياً للتعرف إلى آراء العملاء حول خدماتها في كل القطاعات التابعة للهيئة.

وأظهرت إجابة سؤال حول أكثر الوسائل البحرية التي يستخدمها الركاب في رحلاتهم العائلية بعد الإفطار، أن نحو 43% من المشاركين بالاستطلاع الذي نشر باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدمون «فيري دبي»، فيما يستخدم نحو 42% «العبرة»، و15% «تاكسي دبي المائي».

وجاءت إجابات المشاركين في الاستطلاع باللغة العربية مقاربة للإجابات بالإنجليزية، إذ قال نحو 38% من المستطلعة آراؤهم إنهم يستخدمون «فيري دبي»، و27% «العبرة»، و35% «تاكسي دبي المائي».

وكان أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أظهر أن عدد مستخدمي وسائل النقل البحري نحو 14 مليون راكب سنوياً، ويتوقع تزايد العدد مع اكتمال تشييد المرافق العمرانية والسياحية على جانبي قناة دبي المائية، والمشروعات التطويرية ذات الإطلالات البحرية.

وأفادت تقارير للهيئة بأن قطاع النقل البحري شهد زيادة في طول شبكة النقل، بمقدار 24 كيلومتراً، العام الماضي، ليصبح إجمالي طول الشبكة 79 كيلومتراً.

كما زاد الأسطول البحري خمس عبرات من الجيل المطور (العبرات الخشبية التراثية)، ليرتفع عدد الوسائل البحرية إلى 55 وسيلة.

ووفقاً لاستطلاع الهيئة، تصدر «الخط الأحمر» لمترو دبي قائمة الخيارات للركاب، إذ قال نحو 74% من المشاركين باللغة الإنجليزية إنهم يستخدمونه، و15% يستخدمون «الخط الأخضر»، و7% «مسار 2020».

أما المشاركون في الاستطلاع باللغة العربية، فأفاد 48% بأنهم يستخدمون «الخط الأحمر»، فيما تساوت نسبة مستخدمي «الخط الأخضر» و«مسار 2020» بواقع 26% لكل منهما.

وحظيت خطوط الحافلات الداخلية بنحو 40% من المجيبين باللغة الإنجليزية، و30% يستخدمون الحافلات المغذية لمحطات المترو، و20% حافلات تحت الطلب، و10% يستخدمون الحافلات بين المدن.

وتصدّرت خطوط الحافلات العامة المغذية لمحطات المترو، الخطوط الأكثر استخداماً للمجيبين عن الاستطلاع باللغة العربية بنسبة 39%، و28% الحافلات الداخلية والحافلات بين المدن، و5% الحافلات تحت الطلب.

947 ألف راكب يومياً

بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي (مترو دبي، وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة)، ووسائل النقل البحري (العبرات، والفيري، والتاكسي المائي، والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني، ومركبات التأجير الذكي، إضافة إلى مركبات الأجرة، نحو 346 مليون راكب، العام الماضي، بمعدل يقلّ بنسبة ضئيلة عن المليون راكب يومياً، إذ يبلغ تحديداً 947 ألف راكب.

• %30 من المشاركين في استطلاع «طرق دبي» يستخدمون الحافلات المغذية للمترو.

• %43 من المشاركين في استطلاع «طرق دبي» يستخدمون «فيري دبي».

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